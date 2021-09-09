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Политолог Асафов объяснил популярность онлайн-голосования в Москве

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 21:04
Политика
Политолог Асафов объяснил популярность онлайн-голосования в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 9 сентября. Рост популярности онлайн-голосования в Москве обусловлен повсеместной цифровизацией. Об этом заявил политолог Александр Асафов.

Эксперт отметил, что избиратели начали доверять дистанционному электронному голосованию. По его словам, одним из факторов, который на это повлиял, является цифровизация в различных сферах.

«Удобное обстоятельство жизни, в том числе оплата различных коммунальных платежей и прочих вещей — они уже все переходят в цифровую сферу», — отметил эксперт.

Асафов добавил, что это позитивно отразится на явку на выборы. В процессе примут участие те граждане, которые раньше предпочитали этого не делать. По словам политолога, на электронное голосование уже зарегистрировалось более 1,5 млн жителей Москвы. Выборы в Госдуму России будут пройдут 17, 18, и 19 сентября.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что СМИ-иноагенты получат аккредитацию для освещения выборов. По ее словам, такие журналисты не будут ущемлены в правах.

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