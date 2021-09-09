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«Паровозик» из четырех авто собрался на Рязанском проспекте в Москве
Происшествия
«Паровозик» из четырех авто собрался на Рязанском проспекте в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 9 сентября. Массовая авария случилась в районе одноименной станции метро в столице. Дорогу не поделили сразу четыре автомобиля.

Дорожный инцидент произошел на Рязанском проспекте. Разъехаться не смогли водители двух каршеринговых авто, грузовика и иномарки. В распоряжении ФАН появилось видео, на котором запечатлены последствия ДТП.

По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают причину столкновения и иные обстоятельства случившегося.

ФАН сообщал, что машина перевернулась после столкновения с другим авто в Москве. ДТП не привело к затруднению транспортного движения.

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