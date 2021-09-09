Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 20:19
20:17
Политика
Политолог Рар перечислил плюсы и минусы работы Меркель
20:10
Общество
Альтруизм России против «Большой фармы»: Онищенко о саммите по COVID-19 с Байденом
20:09
Общество
Суд в Самаре не стал рассматривать иск против обязательной вакцинации
20:07
Спорт
Пляжный футбол набирает популярность и может вытеснить традиционный с экранов ТВ
20:02
Шоу-бизнес
Малахов не согласился бы пожить в замке Галкина и Пугачевой даже за деньги
20:00
Общество
Самый старый самец пингвина Гумбольдта в мире умер в зоопарке Орегона
19:54
Общество
Академик Покровский не исключает появление четвертой волны коронавируса
19:51
Общество
Федеральная поддержка проектов Беглова ускорит строительство дорог в Петербурге
19:50
Весь мир
Президентский совет Ливии издаст указ в поддержку своевременного проведения выборов
19:47
Весь мир
Власти Калифорнии накажут тех, кто тайно снимет презерватив во время секса
Все новости

«Фобос» спрогнозировал обвал полярного холода в Москве на следующей неделе
Общество
«Фобос» спрогнозировал обвал полярного холода в Москве на следующей неделе
pixabay.com

Москва, 9 сентября. Обвал полярного холода произойдет в российской столице к середине следующей недели, заявил синоптик центра «Фобос».

Классическое бабье лето ожидается в Москве в последней декаде сентября. Столбики термометров покажут до 16 градусов выше нуля. Вместе с астрономической осенью 22 сентября наступит и золотая, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет ТАСС.

В эти выходные в Москве осадков не ожидается, заявила главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова. Столбики термометров покажут до 20 градусов. Температура воздуха превысит климатическую норму на несколько градусов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Фобос» спрогнозировал обвал полярного холода в Москве на следующей неделе
погода москва фобос
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru