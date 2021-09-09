«Фобос» спрогнозировал обвал полярного холода в Москве на следующей неделе

Москва, 9 сентября. Обвал полярного холода произойдет в российской столице к середине следующей недели, заявил синоптик центра «Фобос».

Классическое бабье лето ожидается в Москве в последней декаде сентября. Столбики термометров покажут до 16 градусов выше нуля. Вместе с астрономической осенью 22 сентября наступит и золотая, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет ТАСС.

В эти выходные в Москве осадков не ожидается, заявила главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова. Столбики термометров покажут до 20 градусов. Температура воздуха превысит климатическую норму на несколько градусов.