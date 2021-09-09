Пик потепления ожидается в Москве в начале следующей недели

Москва, 9 сентября. Москва выйдет на пик потепления к 13 сентября. Такой прогноз сделал специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Воздух в столице прогреется до +24 градусов, что будет соответствовать климатической норме мая-июля. Пик потепления ожидается в Москве к понедельнику. При этом небо над мегаполисом будет затянуто облаками. Однако существенных осадков не предвидится, рассказал Тишковец в комментарии ТАСС.

«В последующие сутки рост температуры продолжится», — добавил синоптик.

После пика потепления погода начнет портиться из-за влияния циклона. Со вторника в Москве начнутся осенние дожди, а столбики термометров поднимутся не выше +18 градусов. Обвал полярного холода ожидается в столице к середине недели.

Хорошая погода без осадков установится в столице на предстоящих выходных, заявила главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова.