Работники Московского зоопарка перенесли сухопутных черепах на теплую зимовку

Москва, 9 сентября. Пять сухопутных черепах Московского зоопарка отправились на зимовку в теплые вольеры, об этом сообщила пресс-служба учреждения.

При ночной температуре выше 13-15 градусов черепах переносят на лужайку около террариума, осенью животных перевозят в павильон «Птицы и бабочки», где они зимуют.

«По наступлению обратной ситуации, черепахи несутся в зиму... Да, именно так — черепахи несутся. На носилках. С помощью большого числа сотрудников», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

В столичном зверинце живут сейшельская, две галапагосских и две шпороносных черепахи. Для транспортировки самых больших особей требуется пять человек. Рептилий грузят на носилки, по территории зоопарка их перевозят на тележках, потом поднимают по лестнице опять на носилках. Черепах транспортируют в перевернутом виде, что относительно безопасно для них, в природе они пребывают в таком состоянии довольно часто, сообщили в пресс-службе.

Зимовки у черепах весьма комфортные, там есть большой бассейн и регулярный душ, панцирных отлично кормят и ухаживают. Рептилии мирно делят территорию с птицами и бабочками.

Недавно Московский зоопарк передал красноярскому зверинцу восемь пингвинов Гумбольдта на безвозмездной основе. Передача животных прошла в рамках программы размножения и сохранения редких и исчезающих видов EAZA.