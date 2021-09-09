Москвич спустя 10 лет заявил об изнасиловании со стороны знакомого

Москва, 9 сентября. Даниил С. заявил в полицию о том, что стал жертвой изнасилования в период с января 2009 по февраль 2012 года. Подозреваемым является его знакомый.

Мужчина неоднократно применял к потерпевшему насильственные действия сексуального характера в одном из домов на улице Маршала Полубоярова. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства инцидента.

В конце августа полиция Башкирии задержала двух мужчин. Их подозревают в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы. Задержанные уже сознались в содеянном.