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Москвич спустя 10 лет заявил об изнасиловании со стороны знакомого

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 17:56
Происшествия
Москвич спустя 10 лет заявил об изнасиловании со стороны знакомого
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Москва, 9 сентября. Даниил С. заявил в полицию о том, что стал жертвой изнасилования в период с января 2009 по февраль 2012 года. Подозреваемым является его знакомый.

Мужчина неоднократно применял к потерпевшему насильственные действия сексуального характера в одном из домов на улице Маршала Полубоярова. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства инцидента.

В конце августа полиция Башкирии задержала двух мужчин. Их подозревают в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы. Задержанные уже сознались в содеянном.

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