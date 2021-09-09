Rolls-Royce лишенного прав блогера Гасанова остановили в центре Москвы

Москва, 9 сентября. Правоохранители на Зубовском бульваре в центре Москвы остановили красный Rolls-Royce, который принадлежит лишенному прав блогеру Гусейну Гасанову.

По предварительным данным, Гусейн Гасанов не находился за рулем автомобиля. Однако на машину блогера даже после лишения Гасанова прав на управление транспортным средством приходят крупные штрафы за нарушение ПДД, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицейские устанавливают личность нарушителя. В том случае, если подтвердится, что автомобилем все же управлял Гасанов, блогер может получить до 15 суток административного ареста.