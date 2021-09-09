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Airbus A-320 вернулся в Домодедово после попадания птицы в двигатель

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 17:03
Происшествия
Airbus A-320 вернулся в Домодедово после попадания птицы в двигатель
pixabay.com

Москва, 9 сентября. Пассажирский лайнер А-320, принадлежащий авиакомпании «Сибирь», вернулся в аэропорт «Домодедово» вскоре после вылета в Минеральные Воды из-за попадания птицы в один из двигателей.

Внештатная ситуация произошла на высоте 7 тыс. метров, сообщает источник ФАН. Командир воздушного судна сообщил о вибрации в одном из двигателей. Причиной неполадки стало попадание птицы. Пилот принял решение вернуться в Домодедово, посадка прошла в штатном режиме.

В конце мая аналогичная ситуация произошла с рейсом DP-582 Екатеринбург — Санкт-Петербург. После столкновения с птицей самолет успешно вернулся в пункт вылета.

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