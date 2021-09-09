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Суд продлил арест устроившему стрельбу на Красной площади акционисту Крисевичу
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Суд продлил арест устроившему стрельбу на Красной площади акционисту Крисевичу

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 17:01
Происшествия
Суд продлил арест устроившему стрельбу на Красной площади акционисту Крисевичу
Pr Scr Instagram  /  @pavelkrisevich

Москва, 9 сентября. Таганский районный суд Москвы продлил акционисту Павлу Крисевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Художник пробудет в СИЗО до 11 ноября этого года.

К настоящему моменту Крисевич находится в СИЗО уже три месяца. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Согласно данным следствия, 11 июня текущего года он стал участником несанкционированной акции, которая прошла на Красной площади. В рамках этого «мероприятия» он несколько раз выстрелил в воздух из пистолета, заряженного холостыми патронами. На заседании Мосгорсуда 12 июля его арест был признан законным.

Еще одним фигурантом по этому делу проходит журналистка «Соты» Вероника Самусик, которая занималась видеосъемкой «представления» Крисевича. Обвинение ей предъявлено не было — она находится в статусе подозреваемой. Крисевичу и Самусик грозит до семи лет лишения свободы.

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