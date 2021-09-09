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ФСБ внесла движение «Артподготовка» в список террористических организаций

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 14:59
Происшествия
ФСБ внесла движение «Артподготовка» в список террористических организаций
murmansk.sledcom.ru

Москва, 9 сентября. Экстремистское движение «Артподготовка» (запрещено в России) внесли в единый федеральный список террористических организаций.

Данное решение было принято по итогам заседания Второго Западного окружного военного суда 18 июня 2020 года. В свою законную силу постановление вступило лишь 07 июня текущего года. В Едином федеральном списке террористических организаций, опубликованном на официальном сайте ФСБ, «Террористическое сообщество, созданное Мальцевым В. В. из числа участников Межрегионального общественного движения «Артподготовка» числится под номером 35.

Напомним, что в 2017 году против экс-депутата саратовской областной думы Вячеслава Мальцева, который и является создателем движения, было заведено уголовное дело по статье об экстремизме. Также сообщается, что его соратники планировали провокацию 4 и 5 ноября 2017 года, устроив поджог административных зданий и нападения на правоохранителей. Опасаясь ареста, чиновник сбежал за границу.

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