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Ракова заявила об увеличении численности жителей Москвы старше 65 лет

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 13:38
Общество
Ракова заявила об увеличении численности жителей Москвы старше 65 лет
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Москва, 9 сентября. Численность людей старше 65 лет в российской столице за последние 20 лет выросла вдвое, заявила вице-мэр города Анастасия Ракова.

Они составляют четверть населения. Численность жителей российской столицы постоянно увеличивается в целом. Каждые десять лет наблюдается прирост примерно в миллион человек, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Это вполне естественный процесс.

Власти российской столицы всячески поддерживают старшее поколение. Например, для мужчин и женщин организовывают бесплатные курсы на базе некоторых центров. У них есть возможность повысить квалификацию или даже освоить новую профессию. Еще для них запускают кружки и секции.

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