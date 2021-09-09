Спасатели достали из-под завалов тело шестой жертвы взрыва газа в Ногинске

Москва, 9 сентября. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов на месте взрыва газа в подмосковном Ногинске тело шестого погибшего.

Трагедия произошла в многоквартирном доме №9а, расположенном на улице 28-го Июня. Причиной мощного взрыва мог стать бытовой газ. В результате ЧП погибли семь человек, еще 20 пострадали. На месте происшествия работают спасатели.

Они разбирают завалы, чтобы достать тела погибших. Взрыв привел к обрушение части внешней стены и перекрытий. Повреждение получили 17 квартир. Хлопок не привел к пожару.

Сотрудники МЧС накануне спасли трех человек, среди которых двое — дети.