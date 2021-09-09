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Актриса озвучки Нателла Шарашидзе скончалась в Москве

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 10:33
Происшествия
Актриса озвучки Нателла Шарашидзе скончалась в Москве
pixabay.com

Москва, 9 сентября. Умерла актриса озвучки Нателла Шарашидзе. Ее тело обнаружили в квартире, расположенной в центре Москвы. Об этом сообщило издание РЕН ТВ.

По предварительным данным, Шарашидзе скончалась от острой сердечной недостаточности. Точную причину гибели актрисы определит судмедэкспертиза. По факту произошедшего ведется доследственная проверка.

Нателла Шарашидзе известна работой в таких произведениях, как «Аэлита», «Весной в дороге», «Дома вдовца», «Митрофан Пятницкий», «Мусоргский», «На заводе» и другие.

Ранее в Москве умер известный российский журналист-международник Всеволод Овчинников, сообщало РИАМО.

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