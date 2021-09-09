Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 11:13
11:12
Шоу-бизнес
Бывший муж Бородиной показал видео с девушкой в одном полотенце
11:11
Армия
Глава Пентагона предупредил о вероятности возвращения «Аль-Каиды» в Афганистан
11:10
Общество
Власти Бельгии предложили сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной
11:10
Политика
Лукашенко прилетел в Москву для переговоров с Путиным
11:09
Общество
Учения «Запад-2021»: ответ НАТО на Defender Europe 21 или плановое мероприятие
11:09
Происшествия
МЧС: прощание с Зиничевым пройдет 10 сентября в Москве
11:05
Политика
Эрдоган планирует посетить США во второй половине сентября
11:04
Происшествия
Глава Рыбинска Добряков стал участником ДТП
11:03
Общество
Владелец сети детсадов Иван Сорокин рассказал о проблемах в сфере дошкольного образования
11:03
Политика
Замглавы МИД России назвал «Аль-Каиду» угрозой для всего мира
Все новости

Люди несут цветы к зданиям МЧС в память о погибшем генерале Зиничеве

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 10:15
Происшествия
Люди несут цветы к зданиям МЧС в память о погибшем генерале Зиничеве
Global Look Press  /  EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Москва, 9 сентября. Москвичи идут с цветами к зданию МЧС, чтобы почтить память главы российского ведомства Евгения Зиничева, который погиб во время учений в Норильске.

Министр скоропостижно скончался 8 сентября, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Люди идут к зданиям МЧС с охапками цветов. Россияне выражают соболезнования в связи с гибелью спасателя.

Свои соболезнования в связи с трагедией ранее выразили спикер Совфеда Валентина Матвиенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и все, кто знал Зиничева.

Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Люди несут цветы к зданиям МЧС в память о погибшем генерале Зиничеве
мчс умер зиничев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru