Люди несут цветы к зданиям МЧС в память о погибшем генерале Зиничеве

Москва, 9 сентября. Москвичи идут с цветами к зданию МЧС, чтобы почтить память главы российского ведомства Евгения Зиничева, который погиб во время учений в Норильске.

Министр скоропостижно скончался 8 сентября, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Люди идут к зданиям МЧС с охапками цветов. Россияне выражают соболезнования в связи с гибелью спасателя.

Свои соболезнования в связи с трагедией ранее выразили спикер Совфеда Валентина Матвиенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и все, кто знал Зиничева.

Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву.