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Мэр Москвы Собянин сообщил о планах завершения строительства Троицкой ветки метро
Общество
Мэр Москвы Собянин сообщил о планах завершения строительства Троицкой ветки метро
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 9 сентября. Троицкую линию метро в Москве планируется открыть в 2024 году, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время объезда Юго-Западного округа.

Новая ветка будет одной из самых протяженных в столичном метро, она пройдет от станции Московского центрального кольца «ЗИЛ» до города Троицка, пояснил градоначальник.

«Мы строим одновременно все участки Коммунарской линии от МЦК и БКЛ до Коммунарки. На всех участках ведется строительство, ввод планируется в 2024 году, вся эта линия состоит из нескольких участков, они одновременно должны запуститься», — отметил Собянин.

Троицкая линия будет пересекаться с МЦК и БКЛ, что поспособствует ее интегрированию в городскую систему рельсового транспорта. В зоне притяжении новой ветки проживает более одного миллиона человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск новой системы оплаты в метро. FacePay проходит тестирование в столичном метрополитене с июля, а 15 октября заработает на все станциях, добавил мэр.

Станции метро Санкт-Петербурга реконструируют по плану. «Фрунзенскую» в Адмиралтейском районе ждет масштабное преобразование, территорию перед станцией облагородят, сохранив при этом существующие зеленые насаждения, пишет spbdnevnik.ru.

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метро собянин троицкая линия
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