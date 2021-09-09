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Московские соцучреждения начали подавать заявки на досрочное подключение отопления

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 09:40
Общество
Московские соцучреждения начали подавать заявки на досрочное подключение отопления
pixabay.com

Москва, 9 сентября. Отопление начали включать досрочно в соцучреждениях столицы, сообщил вице-мэр города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Тепло начали давать в некоторые здания Москвы по заявкам. Порядка 40 социальных учреждений уже сделали запрос на досрочное подключение отопления. Такая возможность будет доступна, в первую очередь, школам, детсадам, больницам и поликлиникам.

«Решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий», — приводит слова Бирюкова «Интерфакс».

Пробные пуски отопления начнутся в Подмосковье 14 сентября, сообщил вице-губернатор региона Евгений Хромушин. Если бабье лето не наступит в Московской области в ближайшие недели, тепло в дома могут дать раньше срока, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отопительный сезон в Петербурге также планируют начать с середины сентября, заявил губернатор Александр Беглов. По его словам, большинство многоквартирных домов города уже получили необходимые для этого документы.

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москва отопление соцучреждения
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