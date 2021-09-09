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Власти Москвы перевели городские службы в усиленный режим работы

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 09:21
Общество
Власти Москвы перевели городские службы в усиленный режим работы
pixabay.com

Москва, 9 сентября. Предприятия и компании комплекса городского хозяйства российской столицы перешли в усиленный режим работы в преддверии Дня города.

В Москве организовали круглосуточное дежурство ответственных лиц, коммунальщиков и других специалистов. Сейчас ежедневно на смену выходят около 1500 бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы в кратчайшие сроки устранить любую нештатную ситуацию.

«В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства», — добавил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В Москве 11 и 12 сентября массовых концертов не ожидается. Во многих городах России в первые выходные сентября отмечают День города. Например, на прошлой неделе Красногорск отметил 81-летие, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Для жителей выступили артисты и различные творческие коллективы.

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москва бирюков день города
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