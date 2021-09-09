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Делегация ЯНАО приняла участие в выставке «Сокровища Севера» в Москве
Общество
Делегация ЯНАО приняла участие в выставке «Сокровища Севера» в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 9 сентября. Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа приняла участие в выставке «Сокровища Севера» в Москве, мероприятие открыли песнями коренных народов Дальнего Востока, Сибири и Севера.

В столицу привезли произведения народных ремесел, в том числе работы, выполненные из дерева, бивня мамонта, оленьего или лосиного рога и даже традиционный чум. Гости смогут увидеть дары ямальской природы и попробовать приготовленные из них блюда, сообщает «Ямал Медиа».

Ранее стало известно, что делегация с Ямала примет участие в международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Казани. Участниками форума станут многие делегации со всего мира, в том числе из Ямало-Ненецкого автономного округа. Регион будет представлять группа во главе с директором окружного департамента по физической культуре и спорту Андреем Масановым.

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