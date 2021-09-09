Число жертв взрыва в ногинской девятиэтажке возросло до четырех

Москва, 9 сентября. Количество погибших при взрыве газа в подмосковном городе Ногинск выросло до четырех.

Спасатели в 00:12 четверга из-под завалов извлекли тело женщины. Об этом информирует региональный главк МЧС.

Вечером в среду в списках пропавших оставались три человека: двое взрослых и ребенок. Ранее из-под завалов достали три тела, в том числе девочки-подростка.

Ранее СКР опубликовал официальные данные о взрыве газа в Ногинске. Сообщалось о двух погибших и 17 пострадавших. Среди пострадавших двое — дети. Шесть человек получили серьезные травмы.

Многоэтажка в подмосковном Ногинске, где произошел хлопок газовоздушной смеси, подлежит восстановлению. Об этом сообщили в администрации Московской области.