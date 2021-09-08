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Мэр Москвы назвал сроки появления водоробусов в столице
Технологии
Мэр Москвы назвал сроки появления водоробусов в столице
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 8 сентября. Первый образец водоробуса для тестирования будет готов в 2021 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На данный момент столица принимает участие в экспериментальном проекте с водоробусами, рассказал мэр в интервью «Комсомольской правде». Для промышленного массового образца там предстоит еще много работы.

«Пока там идут эксперименты, мы в них участвуем. В этом году будет готов водородный автобус для обкатки, пробы и так далее», — отметил Собянин.

Хотелось бы надеяться, что когда-нибудь появятся водородные двигатели. Сейчас очевидно, что электробусы дают самый большой эффект с точки зрения экологии и являются перспективным направлением. Сейчас их число приближается к тысяче, эффективность батарей увеличивается, продолжительность работы растет, себестоимость уменьшается, поделился мэр.

Также московские власти готовы обеспечить дистанционное обучение в общеобразовательных заведениях города. Удаленка потребуется, если в школах повысится заболеваемость COVID-19. Пока что для учащихся действуют санитарные ограничения.

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москва экология водоробус
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