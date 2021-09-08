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Британский журнал TimeOut включил Москву в список лучших городов мира

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 20:32
Общество
Британский журнал TimeOut включил Москву в список лучших городов мира
wikipedia.org  /  mos.ru / CC BY 3.0

Москва, 8 сентября. Список самых лучших городов мира опубликовал британский журнал TimeOut. Рейтинг составлен на основе голосования 27 тыс. человек.

В списке, который привели зарубежные журналисты, российская столица занимает 34-место. В рамках исследования респонденты отметили динамичное развитие города. Читатели издания рассказали про московские музеи, а также высокий уровень ресторанов. Участники опроса упомянули необыкновенную современную архитектуру и культурную составляющую города.

«Московское метро — одна из самых красивых и эффективных систем общественного транспорта в Европе», — сообщается в публикации журнала.

Лидерами опроса стали Сан-Франциско и Амстердам. Также респонденты отметили культурные, ночные мероприятия Манчестера.

Аналитики Sravni.ru ранее составили рейтинг пляжных стран для отдыха в сентябре. Рейтинг возглавила Турция, так как отдых в этой стране не требует особых затрат.

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