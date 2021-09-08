Собянин заявил о готовности обеспечить дистанционку в школах Москвы

Москва, 8 сентября. Московские власти готовы обеспечить дистанционное обучение в общеобразовательных заведениях города.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время эксклюзивного интервью «Комсомольской правде». Если будет необходимость, то городские власти организуют дистанционное обучение для школьников на фоне пандемии коронавируса. Однако мэр Москвы выразил надежду, что введение крайних мер не потребуется.

Сейчас в общеобразовательных заведениях соблюдаются санитарные ограничения. Если заболеваемость повысится, то некоторые классы будут переведены на удаленное обучение. Онлайн-занятия можно проводить благодаря Московской электронной школе (МЭШ), добавил Собянин.

Новые учебный год в России планируют провести в очном формате. Об этом ранее заявили представители Минпросвещения РФ.