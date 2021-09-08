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Акция по сбору урожая для животных стартовала в Московском зоопарке

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 20:20
Общество
Акция по сбору урожая для животных стартовала в Московском зоопарке
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 8 сентября. Традиционную осеннюю акцию по сбору урожая для животных запустили представители Московского зоопарка. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Акция по сбору урожая началась 8 сентября и продлится до конца ноября. В Московском зоопарке будут принимать кукурузу, дубовые листья с желудями, тыкву, подсолнухи. Принести продукты можно в специальный пункт, который находится в доме №1 по Большой Грузинской улице рядом со служебным входом. Все подарки от граждан будут переданы животным.

Принесенные продукты должны быть свежими и не подвергаться химической обработке. Переданные презенты используют для украшения вольеров в зоопарке. Так, коты любят доставать лакомства из тыкв, а из небольших овощей получаются хорошие дома для полевок, объяснили в пресс-службе.

Сотрудники зоопарка в Казани примут новых животных до конца ноября, сообщалось ранее. В зооботанический сад привезут жирафа, черного носорога и горилл.

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