Собянин оценил идею объединения Москвы и области

Москва, 8 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность объединения российской столицы и области и объяснил, почему делать этого не следует.

Объединение данных территорий на сегодняшний день является нецелесообразным. По словам градоначальника, слияние Москвы и Подмосковья лишь приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению.

«У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом», — подчеркнул Собянин в интервью газете «Комсомольская правда».

Сергей Собянин также анонсировал строительство вокзала для ВСМ Москва — Петербург. Высокоскоростная магистраль по данному маршруту может появиться в российской столице в скором времени.