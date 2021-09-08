Собянин анонсировал строительство вокзала для ВСМ Москва — Петербург

Москва, 8 сентября. Вокзал для поездов высокоскоростной магистрали по маршруту Москва — Санкт-Петербург может появиться в российской столице.

Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во время эксклюзивного интервью изданию «Комсомольская правда». Новая площадка будет расположена рядом с Ленинградским вокзалом, а также ветками МЦД-2 и МЦД-4. В настоящее время там располагается небольшая платформа станции Каланчевская.

Сейчас уже открыта крупная платформа МЦД-2, и через 1,5 года появится МДЦ-4. Таким образом на месте сформируется большой транспортный узел для пересечения диаметров и ВСМ, объяснил Собянин.

Вопрос о запуске скоростных поездом по маршруту Нижний Новгород — Москва намерены решить в 2022 году. Об этом ранее сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.