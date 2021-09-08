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Суд удовлетворил иск ГП о взыскании с Абызова и «Альфа-банка» 126,5 млн долларов

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 19:02
Происшествия
Суд удовлетворил иск ГП о взыскании с Абызова и «Альфа-банка» 126,5 млн долларов
Агентство городских новостей Москва  /  Зыков Кирилл

Москва, 8 сентября. Гагаринский районный суд взыскал с экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова и «Альфа-банка» 126,5 млн долларов, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры.

Денежные средства с чиновника и финансовой организации были взысканы в пользу государства. По имеющейся информации, иск Генпрокуратуры к Михаилу Абызову содержал требование о взыскании 22, а с «Альфа-банка» — 104,5 млн долларов. Сторона защиты бывшего министра сообщила, что будет обжаловать решение судебной инстанции.

Данное разбирательство стало продолжением судебного процесса прошлого года. Осенью 2020 года материалы уголовного производства по этому делу рассматривались также в Гагаринском суде Москвы.

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