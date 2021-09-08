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Тело главы МЧС Зиничева доставили в Москву

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 19:27
Происшествия
Тело главы МЧС Зиничева доставили в Москву
Global Look Press  /  EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Москва, 8 сентября. Тело погибшего главы Министерства чрезвычайных ситуаций РФ Евгения Зиничева доставили в Москву спецрейсом МЧС.

Самолет с телом министра приземлился в аэропорту «Внуково» в 18:32 по московскому времени, сообщает РИА Новости.

Глава ведомства Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях в Норильске в Красноярском крае 8 сентября. Трагедия произошла во время съемок учебного фильма, министр сорвался в воду, пытаясь помочь оператору, он также погиб.

Ранее пресс-служба МЧС РФ выразила глубокие соболезнования семье и близким Евгения Зиничева. В ведомстве сообщили, что его уход — невосполнимая утрата для государства.

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