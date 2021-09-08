Путин отправил телеграмму с соболезнованиями семье погибшего главы МЧС

Москва, 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным главы МЧС Евгения Зиничева. Глава государства написал, что потрясен известием о его гибели.

Российский лидер в письме указал, что Зиничев посвятил себя служению Отечеству. Он без колебаний пошел на риск, до конца исполняя свой долг.

«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы», — подчеркнул Путин.

Смерть генерала армии Евгения Зиничева подтвердили в пресс-службе МЧС. В заявлении ведомства сказано, что мужчина пожертвовал своей жизнью ради спасения другого человека. Трагедия произошла во время съемки документально фильма про развитие арктического региона. Режиссер Александр Мельник упал в воду, находясь на краю обрыва. На происшествие не среагировал никто, кроме министра.