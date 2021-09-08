Депутат Романенко выполнил 333 просьбы горожан по благоустройству Москвы

Москва, 8 сентября. Пешеходный переход появился в Москве на Литовском бульваре, расположенном в районе Ясенево. Его открытия, о котором просили местные жители, добился депутат Госдумы Роман Романенко.

Открытие нового перехода стало долгожданным событием для жителей Литовского бульвара. Однако для Романенко выполнение данной просьбы тоже оказалось значимым делом.

«Его обустройство стало 333-им по счету исполненным наказом от горожан за прошедшее лето. За свою карьеру космонавта я провел на орбите 333 дня, теперь такую же цифру могу вписать в своеобразный дневник добрых дел в ЮЗАО. Для меня это символично», — цитируют парламентария «Народные Новости».

Проблема отсутствия удобного пешеходного перехода на Литовском бульваре между домами 1 и 10 поднималась общественными активистами еще в начале лета, когда Романенко проводил встречу с жителями микрорайона в Ясенево. Необходимость появления перехода обуславливалась тем, что поблизости здесь находятся три школы, детсад и поликлиника, а также короткий путь к метро. Этим маршрутом ежедневно пользуются сотни человек, но отсутствие обустроенного пешеходного перехода на этом участке не раз приводило к аварийным ситуациям.

Поэтому Романенко незамедлительно начал искать решение этой проблемы, направив соответствующий запрос в городской департамент транспорта. Теперь на бульваре появилась долгожданная разметка и необходимые знаки, которые обеспечивают безопасное передвижение горожан.

Депутат также считает важным решить вопрос об установке на данном участке светофора. Таким образом, пешеходный переход может стать регулируемым.

Его действия поддержал общественный активист и писатель Анатолий Баташев. По его словам, в городе возле каждой школы нужно в обязательном порядке разместить регулируемые пешеходные переходы, а для школьников проводить уроки повторения ПДД.