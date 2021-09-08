Собянин предложил усилить в Москве ответственность за нарушение тишины ночью

Москва, 8 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ужесточить ответственность за нарушение тишины и покоя в ночное время.

Глава столицы внес в Мосгордуму пакет поправок в городское и федеральное законодательство, в том числе направленных на усиление ответственности за нарушение тишины ночью. Собянин предложил ввести запрет на использование машин и мотоциклов с полностью или частично модифицированными глушителями, если те причиняют беспокойство гражданам в ночное время.

Кроме того, в рамках проекта подразумевается десятикратно увеличить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Таким образом, его сумма может вырасти с 500 рублей до 5 тыс. рублей.

Собянин ранее прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в Москве. По его словам, власти города вводят столько ограничений, сколько необходимо для противодействия волне заболеваемости коронавирусом.