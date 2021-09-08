ФАН публикует видео извлечения трупа из-под обломков взорвавшегося дома в Ногинске

Москва, 8 сентября. Спасатели извлекли тело человека, погибшего при взрыве газа в многоэтажном доме в Ногинске. ФАН публикует видео с места трагедии.

Спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб вытаскивают труп из-под обломков.

Взрыв прогремел в среду утром. На место происшествия выехали спасатели и криминалисты. Официального заявления о причине взрыва пока нет. По предварительным данным, хлопок газа мог произойти из-за того, что жильцы не выключили газовую плиту.

По последней информации, погибли два человека. О местонахождении по меньшей мере четырех жильцов дома неизвестно.