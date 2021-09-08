Путину доложили о ситуации в Ногинске после взрыва в многоэтажке

Москва, 8 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Ногинске после взрыва в жилом многоэтажном доме, говорится на сайте Кремля.

Главу государства проинформировали о мерах по ликвидации последствий взрыва газа в многоэтажке, а также о помощи, которую окажут семьям погибших и пострадавшим.

Взрыв газа прогремел в жилом доме в Ногинске утром в среду. В результате случившегося обрушилась часть здания. По предварительным данным, из-за мощного хлопка газа было повреждено 17 квартир. На месте происшествия работают спасатели и криминалисты.

По информации Министерства здравоохранения, в результате взрыва газа пострадали девять человек. Жертвами ЧП стали два человека. Гибель мужчины подтвердили в ногинской администрации.