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Синоптик Позднякова рассказала москвичам о погоде в выходные
Общество
Синоптик Позднякова рассказала москвичам о погоде в выходные
pixabay.com

Москва, 8 сентября. Хорошая погода без существенных осадков ожидается в Москве в эти выходные, заявила главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в субботу столбики уличных термометров покажут до +20 градусов. А в воскресенье воздух прогреется еще сильнее — до +22 градусов.

«То есть температура будет выше климатической нормы градуса на три-четыре», — добавила Позднякова в беседе с РИА Новости.

А вот жителей Санкт-Петербурга сотрудники МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий. Так, 8 сентября ожидаются дожди и усиление ветра до 17 метров в секунду. Это связано с тем, что в Северную столицу пришел бывший ураган «Ида».

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