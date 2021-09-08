Синоптик Позднякова рассказала москвичам о погоде в выходные

Москва, 8 сентября. Хорошая погода без существенных осадков ожидается в Москве в эти выходные, заявила главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в субботу столбики уличных термометров покажут до +20 градусов. А в воскресенье воздух прогреется еще сильнее — до +22 градусов.

«То есть температура будет выше климатической нормы градуса на три-четыре», — добавила Позднякова в беседе с РИА Новости.

А вот жителей Санкт-Петербурга сотрудники МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий. Так, 8 сентября ожидаются дожди и усиление ветра до 17 метров в секунду. Это связано с тем, что в Северную столицу пришел бывший ураган «Ида».