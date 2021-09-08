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«Яндекс» объявил о скором запуске беспилотного такси в Москве

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 11:38
Технологии
«Яндекс» объявил о скором запуске беспилотного такси в Москве
vk.com  /  Яндекс.Такси

Москва, 8 сентября. Компания «Яндекс» осенью 2021 года планирует запустить в Москве беспилотное такси. Об этом говорится в сообщении российского IT-гиганта.

Как уточнили в «Яндексе», роботакси будет работать только в пределах района Ясенево. Для совершения поездки на этапе тестирования необходимо будет зарегистрироваться. Вызвать беспилотное такси пользователи смогут через сервис «Яндекс.Go». Предполагается, что в дальнейшем география и количество машин для заказа будут увеличиваться.

«Яндекс» заявил, что Москва станет второй мировой столицей, где запустят коммерческий сервис беспилотного такси. Компания тестирует эту услугу с 2018 года. В рамках испытаний было совершено более 20 тысяч поездок.

Минэкономразвития РФ ранее представило проект постановления, согласно которому беспилотные такси могут появиться в качестве эксперимента в трех регионах страны. По имеющимся данным, тестирование продлится три года, участвовать в эксперименте будут машины от «Яндекса».

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