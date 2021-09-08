Потепление придет в Москву в ближайшие дни

Москва, 8 сентября. Москвичей ожидает скорый приход бабьего лета с потеплением и кратковременными дождями, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

По словам специалиста, с четверга по субботу температура воздуха в российской столице прогреется до +18...+20 градусов. В воскресенье столбики термометров укажут на отметку в +23 градуса. Однако не стоит ожидать антициклоническую погоду.

«Ливневых или нудных осенних дождей, конечно, не ожидаем, но небольшие и кратковременные осадки будут, так что будет такое неклассическое бабье лето», — подчеркнул Вильфанд в беседе с ТАСС.

Роман Вильфанд ранее предупреждал, что потепление до +20 градусов придет в центр Европейской России до конца недели. Такая погода обусловлена переносом воздушных масс с запада.