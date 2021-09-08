Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 10:49
10:49
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли кота после взрыва в ногинской многоэтажке
10:48
Происшествия
ФАН публикует обновленный список пострадавших при взрыве в Ногинске
10:46
Армия
Военную базу ВС РФ в Таджикистане усилили крупнокалиберными пулеметами «Утес»
10:43
Общество
Цифровая платформа для взаимодействия грузоотправителей и перевозчиков появится в России
10:43
Экономика
Дефицит газа в хранилищах может изменить позицию ЕС по «Северному потоку — 2»
10:42
Экономика
ФГБУ «Агроэкспорт» ожидает успеха России на мировом рынке шоколада
10:42
Происшествия
Появились кадры с места взрыва в екатеринбургской многоэтажке
10:41
Происшествия
Под завалами после взрыва в Ногинске могут находиться три человека
10:40
Экономика
Кабмин предоставит Росприроднадзору 1,46 млрд рублей
10:39
Армия
«Талибан» опроверг сведения о передаче афганской базы Баграм Китаю
Все новости

Потепление придет в Москву в ближайшие дни
Общество
Потепление придет в Москву в ближайшие дни
pixabay.com

Москва, 8 сентября. Москвичей ожидает скорый приход бабьего лета с потеплением и кратковременными дождями, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

По словам специалиста, с четверга по субботу температура воздуха в российской столице прогреется до +18...+20 градусов. В воскресенье столбики термометров укажут на отметку в +23 градуса. Однако не стоит ожидать антициклоническую погоду.

«Ливневых или нудных осенних дождей, конечно, не ожидаем, но небольшие и кратковременные осадки будут, так что будет такое неклассическое бабье лето», — подчеркнул Вильфанд в беседе с ТАСС.

Роман Вильфанд ранее предупреждал, что потепление до +20 градусов придет в центр Европейской России до конца недели. Такая погода обусловлена переносом воздушных масс с запада.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Потепление придет в Москву в ближайшие дни
погода москва прогноз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru