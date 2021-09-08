ФАН публикует имена пострадавших при взрыве жилого дома в Ногинске

Ногинск, 8 сентября. Четыре человека числятся в списке пострадавших при взрыве газа в жилой девятиэтажке в подмосковном Ногинске.

Среди пострадавших при взрыве, согласно предварительной информации, Пестина Наталья (43 года), Анжелика А. (10 лет), Ефименко Наталья (44 года) и Алиса А. (5 лет). Об этом сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Ранее утром 8 сентября в жилом доме в Ногинске по улице 28 июня произошел взрыв газа. В результате произошедшего обрушились с четвертого по первый этаж. Поврежденными оказались шесть квартир. Всего в доме девять этажей.

Ранее ФАН опубликовал видео с места взрыва в жилом доме городского округа Богородский. На место выехали вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, зампред Роман Каратаев и глава подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.