Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 09:19
09:15
Происшествия
Силовики задержали членов террористической ячейки в Омске
09:14
Происшествия
В подмосковном минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Ногинске
09:13
Происшествия
В Новосибирске сожгли пункт проката детских электромобилей, появилось видео
09:11
Экономика
Доллар подорожал на открытии торгов Мосбиржи
09:11
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 8 сентября, праздники, факты, люди
09:09
Спорт
Капитан сборной России Смолов назван лучшим игроком встречи с Мальтой
09:00
Специалист «Банкавто» Власов предупредил россиян о дальнейшем росте цен на авто
08:59
Шоу-бизнес
Джонни Депп изобразил Джека Воробья на встрече с юным фанатом
08:58
Политика
Крымский депутат Фикс призвал ООН обратить внимание диверсию Киева
08:58
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отпраздновала день рождения с Анджелиной Джоли
Все новости

ФАН публикует имена пострадавших при взрыве жилого дома в Ногинске
Происшествия
ФАН публикует имена пострадавших при взрыве жилого дома в Ногинске
Prt Scr vk.com  /  Типичный Ногинск

Ногинск, 8 сентября. Четыре человека числятся в списке пострадавших при взрыве газа в жилой девятиэтажке в подмосковном Ногинске.

Среди пострадавших при взрыве, согласно предварительной информации, Пестина Наталья (43 года), Анжелика А. (10 лет), Ефименко Наталья (44 года) и Алиса А. (5 лет). Об этом сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Ранее утром 8 сентября в жилом доме в Ногинске по улице 28 июня произошел взрыв газа. В результате произошедшего обрушились с четвертого по первый этаж. Поврежденными оказались шесть квартир. Всего в доме девять этажей.

Ранее ФАН опубликовал видео с места взрыва в жилом доме городского округа Богородский. На место выехали вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, зампред Роман Каратаев и глава подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / ФАН публикует имена пострадавших при взрыве жилого дома в Ногинске
взрыв пострадавшие ногинск
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru