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Спасатели эвакуировали всех жильцов взорвавшейся девятиэтажки в Ногинске
Происшествия
Спасатели эвакуировали всех жильцов взорвавшейся девятиэтажки в Ногинске
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 сентября. Жильцы девятиэтажки в подмосковном Ногинске, где ранее произошел взрыв газовоздушной смеси, эвакуированы. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Московской области. По адресу улица 28 июня, дом 9а произошло обрушение второго и третьего этажей здания, а также частично четвертого этажа. По предварительным данным, под завалами находятся люди. Трое человек, в то числе двое детей, были спасены после ЧП. Под завалами могут находиться люди.

Ранее спасатели сообщили подробности инцидента. Сотрудники МЧС спасли трех человек, в числе которых двое детей.

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