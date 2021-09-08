МЧС сообщил подробности взрыва газа в подмосковном Ногинске

Москва, 8 сентября. Пресс-служба МЧС России опубликовала официальные данные о взрыве в жилом доме города Ногинска.

Согласно информации спасательного ведомства, хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский (входит в состав Ногинска) в 06:55. Инцидент случился в многоквартирном доме, расположенном по адресу: улица 28-го Июня, дом 9а.

Произошло обрушение части внешней стены и перекрытий. По предварительной информации, повреждение получили пять квартир. Хлопок не привел к пожару.

Сейчас на месте проводятся поисково-спасательные работы. Сотрудники МЧС спасли трех человек, среди которых двое — дети.

Пресс-служба подмосковного главка МЧС информирует, что на месте дополнительно следуют спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер и Ценрспасса и кинологи. Задействованы более 60 человек и 24 единиц спецтехники.

Ранее ФАН опубликовал видео с места происшествия. В ролике видно, как на месте работает техника.