Обрушение из-за взрыва в доме Ногинска произошло с первого по четвертый этаж

Москва, 8 сентября. В результате взрыва в жилом доме в городе Ногинске Московской области произошло обрушение с первого по четвертый этаж.

Взрывная волна повредила по меньшей мере шесть квартир. Информацию об этом рассказал источник в экстренных службах. Также сообщается, что под завалами могут находиться люди. Сотрудники МЧС спасли пять человек, среди которых двое детей. Сильной взрывной волной в доме были выбиты окна. В данный момент на месте происшествия работают спасательные службы.

Прокуратура города Ногинска организовала проверку по факту взрыва газа в многоквартирном жилом доме по улице 28 июня городского округа Богородский. По ее результатам прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.