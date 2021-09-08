Власти Москвы планируют ввести систему распознавания лиц в школах к 2022 году

Москва, 8 сентября. Московские власти в 2022 году хотят ввести в школах систему распознавания лиц: работников учреждений и школьников будут впускать внутрь только после опознавания.

Ранее столичные власти отвергали такую идею, однако после трагедии в казанской школе решили вернуться к этому вопросу. В плане законов такая инициатива проблем не вызовет. Они могут возникнуть в техническом плане из-за новых регламентов по сбору биометрии. Более того, некоторые родители уже выразили свои возражения, передает «Коммерсантъ».

Из отзыва главы департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуарда Лысенко следует, что к 2022 году ДИТ вместе с департаментом образования и науки столицы планирует ввести в школах Москвы систему распознавания лиц. Такие меры будут введены в целях обеспечения безопасности школьников и учителей. В ДИТ заявили, что система будет применяться только по решению учителей, директора и родителей.

Ранее сообщалось, что система FacePay заработает на всех станциях метро Москвы с 15 октября. На данный момент производить оплату с помощью распознавания лиц можно только на трех станциях, передает RT.

Биометрическая идентификация личности также может появиться в российских аэропортах, поездах и общественном транспорте уже к 2024 году. Предполагается, что через три года система должна быть внедрена не менее, чем в 12 аэропортах. На ее развитие из бюджета планируют выделить 585,2 миллиона рублей, заявили в Минтрансе РФ.