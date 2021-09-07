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Три автомобиля столкнулись на 36-м километре МКАД

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 23:33
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на 36-м километре МКАД
wikipedia.org  /  Sergey Ashmarin / CC BY-SA 3.0

Москва, 7 сентября. Движение на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) затруднено из-за аварии, сообщает департамент транспорта правительства Москвы.

Автомобили столкнулись на 36-м километре внешней стороны МКАД на юго-западе столицы. ДТП случилось перед развязкой с улицы Поляны.

Движение из-за инцидента ограничено, информирует дептранс в своем Telegram-канале. Движение значительно затруднено: для проезда доступны первая и пятая полосы МКАД.

Ранее сообщалось, что москвичка на внедорожнике снесла ограждение у дома на востоке столицы. Авария случилась напротив колледжа гуманитарных образований и информационных технологий. ФАН опубликовал видеозапись с места инцидента.

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москва дтп мкад дептранс
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