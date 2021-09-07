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Самый крупный российский завод по переработке пластика появится в Подмосковье

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 20:57
Экономика
Самый крупный российский завод по переработке пластика появится в Подмосковье
vk.com  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Москва, 7 сентября. Совместный проект компаний «Эколайн» и «Втор-пласт» должен стать самым большим перерабатывающим заводом в стране.

Мусорный оператор Москвы и Подмосковья будет сотрудничать с компанией по переработке пластиковых отходов для создания наиболее масштабного предприятия в этой сфере, пишет РБК.

Предварительная оценка мощности достигает 43 тыс. тонн готовой продукции в год. Это более чем в два раза превышает предельную мощность нынешнего лидера. Инвестиции в этот завод составили 2 миллиарда рублей.

Специалисты предполагают, что в случае успешной реализации проекта «Эколайн» сможет формировать более устойчивые производственные цепочки, а это привлечет крупные и ответственные компании к сотрудничеству.

Минприроды России ранее провело встречу с представителями бизнеса и «Российского экологического оператора». На ней обсуждалась расширенная ответственность производителей (РОП).

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