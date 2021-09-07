СК начал проверку по факту издевательств над воспитанником детсада в Подмосковье

Москва, 7 сентября. Следственные органы инициировали проверку после сообщений об издевательствах над пятилетним мальчиком в детском саду, расположенном в подмосковном поселке Горки-10.

Изначально информация о жестоком обращении с ребенком появилась в СМИ. По данным местных изданий, воспитательница во время обеденного сна обмотала мальчику руки и ноги скотчем. Спустя время женщина сняла клейкую ленту. У несовершеннолетнего остались синяки. Также есть сообщения о том, что после произошедшего педагога уволили.

Следователи изучают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. О возбуждении уголовного дела в СК не уточнили.

Бывшая заведующая детским садом в Воронеже предстанет перед судом по делу о хищении более 1,6 миллиона рублей из бюджета. Она оформляла поддельные документы о принятии на работу сотрудников и об оплате их труда, однако фактически они эту работу не выполняли.