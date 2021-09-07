Осужденному за склонение к беспорядкам Платошкину вынесли новый приговор

Москва, 7 сентября. Мосгорсуд отменил постановление Гагаринского суда по Николаю Платошкину и вынес новое. Политологу смягчили наказание в виде 5 лет лишения свободы условно до 4 лет и 9 месяцев.

Соответствующее решение принял Московский городской суд. Таким образом, срок нового условного наказания, которое назначили лидеру движения «За новый социализм», теперь равняется 4 годам и 9 месяцам. Об этом сообщили представители столичного дворца правосудия.

Остальная часть приговора суда первой инстанции оставлена без изменений. Судебное решение по делу Платошкина вступило в силу. Подсудимому вменялось склонение к общественным беспорядкам и публичное распространение заведомо ложной информации.