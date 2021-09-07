Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 19:35
19:31
Общество
Первый тизер «Матрицы-4» появился в Сети
19:31
Спорт
Сборная России по волейболу вышла в плей-офф чемпионата Европы
19:27
Общество
Вестибюль станции метро «Владимирская» в Петербурге ждет капитальный ремонт
19:27
Россия
Настоящие чудовища: самые известные и жестокие педофилы России
19:23
Весь мир
Миротворцев ООН осудили за дестабилизацию обстановки в ЦАР
19:20
Происшествия
Суд рассмотрит дело обвиняемого в убийстве шести человек криминального авторитета Гагиева
19:20
Весь мир
Боевики в Деръа сдают оружие правительственным войскам
19:18
Шоу-бизнес
Гармаш признался, что до сих пор просит совета у покойной Волчек
19:16
Общество
Директор Ивана Краско объяснил, почему артиста до сих пор не выписали из клиники
19:16
Политика
Лидер «Талибана» Ахундзада анонсировал введение законов шариата в Афганистане
Все новости

Осужденному за склонение к беспорядкам Платошкину вынесли новый приговор

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 19:32
Происшествия
Осужденному за склонение к беспорядкам Платошкину вынесли новый приговор
Pr Scr youtube.com  /  Новости на Первом канале

Москва, 7 сентября. Мосгорсуд отменил постановление Гагаринского суда по Николаю Платошкину и вынес новое. Политологу смягчили наказание в виде 5 лет лишения свободы условно до 4 лет и 9 месяцев.

Соответствующее решение принял Московский городской суд. Таким образом, срок нового условного наказания, которое назначили лидеру движения «За новый социализм», теперь равняется 4 годам и 9 месяцам. Об этом сообщили представители столичного дворца правосудия.

Остальная часть приговора суда первой инстанции оставлена без изменений. Судебное решение по делу Платошкина вступило в силу. Подсудимому вменялось склонение к общественным беспорядкам и публичное распространение заведомо ложной информации.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Осужденному за склонение к беспорядкам Платошкину вынесли новый приговор
суд москва условный срок платошкин массовые беспорядки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru