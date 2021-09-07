Иск комика Мирзализаде к МВД РФ рассмотрят 16 сентября

Москва, 7 сентября. Суд 16 сентября начнет слушать иск Идрака Мирзализаде к МВД РФ. Ранее полиция приняла решение о пожизненном запрете для комика на въезд в Россию.

Беседа по иску юмориста пройдет в Замоскворецком суде Москвы в 10:00, сообщает адвокат комика Сергей Бадамшин. Ранее комик потребовал от правоохранителей отменить решение о пожизненном запрете на въезд в страну.

Комик Идрак Мирзализаде, нахождение которого признали нежелательным в России из-за шутки, улетел в Турцию. В соседнее государство комик выехал, чтобы переждать, пока утихнет скандал вокруг его неудачного выступления, сообщал источник ФАН, знакомый с ситуацией.