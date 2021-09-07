Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 19:34
19:31
Общество
Первый тизер «Матрицы-4» появился в Сети
19:31
Спорт
Сборная России по волейболу вышла в плей-офф чемпионата Европы
19:27
Общество
Вестибюль станции метро «Владимирская» в Петербурге ждет капитальный ремонт
19:27
Россия
Настоящие чудовища: самые известные и жестокие педофилы России
19:23
Весь мир
Миротворцев ООН осудили за дестабилизацию обстановки в ЦАР
19:20
Происшествия
Суд рассмотрит дело обвиняемого в убийстве шести человек криминального авторитета Гагиева
19:20
Весь мир
Боевики в Деръа сдают оружие правительственным войскам
19:18
Шоу-бизнес
Гармаш признался, что до сих пор просит совета у покойной Волчек
19:16
Общество
Директор Ивана Краско объяснил, почему артиста до сих пор не выписали из клиники
19:16
Политика
Лидер «Талибана» Ахундзада анонсировал введение законов шариата в Афганистане
Все новости

Иск комика Мирзализаде к МВД РФ рассмотрят 16 сентября

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 18:40
Происшествия
Иск комика Мирзализаде к МВД РФ рассмотрят 16 сентября
instagram.com  /  @idrak.m

Москва, 7 сентября. Суд 16 сентября начнет слушать иск Идрака Мирзализаде к МВД РФ. Ранее полиция приняла решение о пожизненном запрете для комика на въезд в Россию.

Беседа по иску юмориста пройдет в Замоскворецком суде Москвы в 10:00, сообщает адвокат комика Сергей Бадамшин. Ранее комик потребовал от правоохранителей отменить решение о пожизненном запрете на въезд в страну.

Комик Идрак Мирзализаде, нахождение которого признали нежелательным в России из-за шутки, улетел в Турцию. В соседнее государство комик выехал, чтобы переждать, пока утихнет скандал вокруг его неудачного выступления, сообщал источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Иск комика Мирзализаде к МВД РФ рассмотрят 16 сентября
иск мвд мирзализаде
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru