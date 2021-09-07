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Суд продлил арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о мошенничестве
Происшествия
Суд продлил арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о мошенничестве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 сентября. Московский суд принял решение оставить под арестом бывшую замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич, а также других фигурантом дела о мошенничестве в крупном размере.

Суд продлил арест экс-чиновникам до середины декабря 2021 года. Как сообщили в пресс-службе суда, все подсудимые отвергают причастность к совершению преступления.

Фигурантов обвинили в хищении денег из бюджета при выполнении государственных контрактов в 2016 году. Они были заключены на развитие научных и образовательных проектов.

Лукашевич и начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов были арестованы до 16 августа 2020 года Тверским судом по делу о хищении более 50 млн рублей.

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суд москва арест
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