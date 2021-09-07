Москвичка на внедорожнике снесла ограждение у дома на востоке столицы

, 7 сентября. Жительница Москвы устроила ДТП на улице Верхняя Первомайская. Автолюбительница протаранила дорожное ограждение у одного из жилых домов.

Авария случилась напротив колледжа гуманитарных образований и информационных технологий. Согласно предварительной информации, женщина за рулем кроссовера не справилась с управлением, в результате чего допустила наезд на забор. Об инциденте сообщает источник ФАН в правоохранительных органах столицы.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и представители других экстренных служб. Выясняются все детали и обстоятельства ЧП.

Ранее в Москве произошла авария по вине водителя, у которого случился сердечный приступ. Участниками столкновения на внутренней стороне 68 км МКАД стали Ford и Nissan. Мужчине за рулем первого автомобиля стало плохо с сердцем при выезде с Волоколамского шоссе на кольцевую, сообщало РИАМО.