Жалобу на приговор Эдварду Билу рассмотрят 22 сентября

Москва, 7 сентября. Рассмотрение жалобы на приговор суда в отношении Эдварда Била состоится 22 сентября. Ранее блогера приговорили к двум годам ограничения свободы из-за ДТП.

Заседание суда начнется в 15:15 по московскому времени в Московском городском суде, сообщил источник ФАН. Пока неизвестно, будет ли блогер присутствовать в суде.

Ранее Пресненский суд признал Эдварда Била виновным по делу о серьезной аварии. Ему назначили два года ограничения свободы. Кроме того, пранкера лишили прав.

Столичная прокуратура внесла апелляционное преставление на приговор. Ведомство посчитало наказание чрезмерно мягким и потребовало отмены приговора и передачи уголовного дела на новое судебное разбирательство. Сторона защиты также подала жалобу на приговор, она просит изменить ограничение времени выхода из дома.