Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 16:33
16:32
Шоу-бизнес
«Большое предательство»: Илзе Лиепа отказалась общаться со сводной сестрой
16:31
Общество
Врачи и фельдшеры в Прикамье смогут получить разовые выплаты до 2 млн рублей
16:29
Происшествия
Вьетнамский суд приговорил мужчину к пяти годам заключения за распространение COVID-19
16:25
Весь мир
Бразилии предсказали военный переворот после футбольного скандала с Аргентиной
16:22
Армия
КамАЗ начнет производство легкого коммерческого грузовика «Компас» в 2021 году
16:22
Армия
Учения военных инженеров ВС России по разминированию местности прошли под Хабаровском
16:20
Спорт
«Мерседес» подписал контракт с британским гонщиком Джорджем Расселом
16:19
Происшествия
Адвокат брошенной оппозицией Маргариты Юдиной покинул Россию раньше нее
16:18
Общество
Молодежь стала чаще попадать в группу риска по коронавирусу
16:18
Экономика
ЦБ РФ объявил о рекордном объеме международных резервов
Все новости

Жалобу на приговор Эдварду Билу рассмотрят 22 сентября

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 16:12
Происшествия
Жалобу на приговор Эдварду Билу рассмотрят 22 сентября
vk.com  /  Edward Bil

Москва, 7 сентября. Рассмотрение жалобы на приговор суда в отношении Эдварда Била состоится 22 сентября. Ранее блогера приговорили к двум годам ограничения свободы из-за ДТП.

Заседание суда начнется в 15:15 по московскому времени в Московском городском суде, сообщил источник ФАН. Пока неизвестно, будет ли блогер присутствовать в суде.

Ранее Пресненский суд признал Эдварда Била виновным по делу о серьезной аварии. Ему назначили два года ограничения свободы. Кроме того, пранкера лишили прав.

Столичная прокуратура внесла апелляционное преставление на приговор. Ведомство посчитало наказание чрезмерно мягким и потребовало отмены приговора и передачи уголовного дела на новое судебное разбирательство. Сторона защиты также подала жалобу на приговор, она просит изменить ограничение времени выхода из дома.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жалобу на приговор Эдварду Билу рассмотрят 22 сентября
суд москва жалоба Эдвард Бил
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru