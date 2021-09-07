Тинейджера задержали по подозрению в изнасиловании подруги товарища в Подмосковье

Москва, 7 сентября. Студент изнасиловал несовершеннолетнюю подругу своего знакомого. Как стало известно ФАН, катализатором совершенного преступления стала выпитая подростком бутылка пива.

В дежурную часть полиции городского округа Чехов 5 августа поступило сообщение от женщины. Она заявила, что ее 16-летнюю дочь изнасиловали в подъезде дома по улице Земская. Мама пострадавшей добавила, что противоправные действия совершил знакомый ребенка. Стражи порядка задержали по подозрению в совершении преступления 17-летнего студента второго курса местного техникума.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по двум статьям: 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней» и 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

«Как нам стало известно потерпевшая давно знакома с подозреваемым. Она является девушкой его лучшего друга. Парень воспитывается в полной семье. Отец официально нигде не работает. Мама трудится менеджером в сетевом парфюмерном магазине», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

В то день молодой человек остался на улице наедине с девушкой. Они купили бутылку пива и зашли погреться в подъезд.

«Пара поднялась на лифте на 13 этаж дома. Они выпили пиво и стали разговаривать по душам. Подозреваемый давно питал чувства к потерпевшей, но она всегда отвергала его ухаживания. Оставшись один на один со школьницей, он не смог удержаться от нахлынувших чувств после выпитого пива. Он силой завладел телом любимой девочки, а потом и надругался над школьницей», — продолжил собеседник ФАН.

Сейчас подозреваемый в сексуальном насилии находится в местном изоляторе временного содержания. Если вина студента техникума будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Семья девочки на хорошем счету. Ее отчим, который является индивидуальным предпринимателем, относится к ней как к родному ребенку.