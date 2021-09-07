Комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД

Москва, 7 сентября. Юморист Идрак Мирзализаде подал иск к правоохранительным органам с требованием отменить решение о пожизненном запрете для него на въезд в Россию.

Стендап-комик Идрак Мирзализаде вынужденно уехал из России. В МВД ранее приняли решение о признании его нахождения в стране нежелательным. По документам Мирзализаде гражданин Белоруссии, но в России у него был вид на жительство.

Стендапер оказался в центре скандала после своего монолога о русских. Часть его выступления была посвящена расизму арендодателей, которые якобы не хотят сдавать жилье гражданам России с «необычными» именами. В итоге его задержали, а после МВД РФ признало пожизненно нежелательным пребывание Идрака Мирзализаде на территории страны.